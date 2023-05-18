Осадько Тихон Николаевич
Место рожденияСумская область, Украина
Дата рождения1895
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Осадько Николай
Мать: не указана
Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
07.03.1932
Сын: Осадько Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1932
Дочь: Сташевская Галина Тихоновна
Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Орлова Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
24.10.1939
Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадько Анна Яковлевна
Смерть
1972
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия