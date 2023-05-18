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Осадько Тихон Николаевич

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Место рождения

Сумская область, Украина

Дата рождения

1895

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Осадько Николай

Мать: не указана

Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
07.03.1932

Сын: Осадько Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
28.06.1932

Дочь: Сташевская Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Орлова Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
24.10.1939

Сын: Осадько Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадько Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадько Анна Яковлевна

Смерть
1972
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия