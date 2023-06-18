Метельков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1946
Дочь: Драгунова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Метелькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метельков Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Метелькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метельков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Метелькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метельков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Метелькова Анна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Метелькова Анна
Смерть
Неизвестно