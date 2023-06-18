Метельков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метельков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1946

Дочь: Драгунова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Метелькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метельков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Метелькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метельков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Метелькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метельков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Метелькова Анна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метелькова Анна

Смерть
Неизвестно