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Попов Юрий Пантелеевич

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Место рождения

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: Попов Пантелей Васильевич

Мать: Попова Анна Степановна

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Образование
По 1957
Томский политехнический институт
Рождение ребёнка
26.05.1965

Сын: Попов Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Попова Любовь Михеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Попова Наталия Юрьевна

Мать ребёнка: Попова Любовь Михеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Любовь Михеевна

Смерть
26.08.2010
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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