Попов Юрий Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1935
Дата смерти26.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Отец: Попов Пантелей Васильевич
Мать: Попова Анна Степановна
Образование
По 1957
Томский политехнический институт
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Попов Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Попова Любовь Михеевна
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Попова Наталия Юрьевна
Мать ребёнка: Попова Любовь Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Любовь Михеевна
Смерть
26.08.2010