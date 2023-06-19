Васин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Васин Дмитрий Самсонович
Мать: Васина Марфа Кириловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Васина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Авдотья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно