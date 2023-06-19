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Васин Петр Дмитриевич

Место рождения

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Васин Дмитрий Самсонович

Мать: Васина Марфа Кириловна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Васина Авдотья Ивановна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Авдотья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно