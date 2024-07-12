Жигалкович Викентий Яковлевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жигалкович Викентий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Жагалкович Яков Фомич

Мать: Жагалкович (Стахно) Анна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жигалкович Петр Викентьевич

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жигалкович Владимир Викентьевич

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Жигалкович Леонид Викентьевич

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жигалкович Геннадий Викентьевич

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Жигалкович Антон Викентьевич

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Рождение ребёнка
20.10.1934

Дочь: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Рождение ребёнка
06.10.1938

Дочь: Малиновская (Жигалкович) Галина Викентьевна

Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Смерть
17.05.1980

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