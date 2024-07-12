Жигалкович Викентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти17.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Жигалкович Петр Викентьевич
Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жигалкович Леонид Викентьевич
Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Сын: Жигалкович Антон Викентьевич
Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна
Рождение ребёнка
20.10.1934
Рождение ребёнка
06.10.1938
Дочь: Малиновская (Жигалкович) Галина Викентьевна
Мать ребёнка: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна
Смерть
17.05.1980