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Анкудинов Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Анкудинов Лаврентий Иванович

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия сын Василий 2 4/1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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