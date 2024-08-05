Порывкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Порывкин Константин Павлович
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Порывкин Василий Павлович
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Порывкин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Порывкин Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна
Смерть
Неизвестно