Порывкин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорывкин Павел Иванович

Порывкин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Порывкин Иван Алексеевич

Мать: Порывкина (Берёзкина) Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Порывкин Константин Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Порывкин Иван Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Порывкин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Порывкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Порывкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Порывкин Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Порывкина Агриппина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.