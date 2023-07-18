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Пол
Женский
Отец
Егор
Мать
Не указана
Дети
Павел
Добавил:
ПМ
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Отец:
Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Павел
Отец ребёнка:
Митрофан
Смерть
Неизвестно
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