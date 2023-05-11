голота ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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голота ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Голота Даниил

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Рождение ребёнка
14.10.1892

Сын: Голота Ананий Тимофеевич

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голота Василий

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голота Николай

Отец ребёнка: Голота Тимофей

Смерть
1890