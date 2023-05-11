голота ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Голота Даниил
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Рождение ребёнка
14.10.1892
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голота Василий
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голота Николай
Отец ребёнка: Голота Тимофей
Смерть
1890