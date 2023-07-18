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Мысиков Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мысиков Яков Ермолаевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно