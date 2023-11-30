Шелобанова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелобанова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1893

Дата смерти

10.02.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелобанов Дмитрий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелобанов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелобанов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
05.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелобанов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
1924 или 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелобанов Дмитрий Львович

Смерть
10.02.1972

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