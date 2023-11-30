Шелобанова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1893
Дата смерти10.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
05.01.1922
Рождение ребёнка
1924 или 1925
Смерть
10.02.1972