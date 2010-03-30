Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна
Место рожденияс. Пивкино Щучанского р-на Курганской обл.
Дата рождения03.05.1917
Дата смерти30.03.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1917
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель черчения
Бракосочетание
13.06.1944
Рождение ребёнка
16.08.1945
Дочь: (Токарева) Татьяна Ростиславовна
Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1949
Дочь: Скоробогатова (Токарева) Галина Ростиславовна
Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1953
Дочь: Смирнова (Токарева) Ирина Ростиславовна
Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович
Смерть
30.03.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно