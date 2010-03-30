Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева (Согрина) Александра Дмитриевна

Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна

Место рождения

с. Пивкино Щучанского р-на Курганской обл.

Дата рождения

03.05.1917

Дата смерти

30.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1917

Отец: Согрин Дмитрий Прохорович

Мать: Согрина (Брюханова) Евдокия Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель черчения
Бракосочетание
13.06.1944

Муж: Токарев Ростислав Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1945

Дочь: (Токарева) Татьяна Ростиславовна

Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1949

Дочь: Скоробогатова (Токарева) Галина Ростиславовна

Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1953

Дочь: Смирнова (Токарева) Ирина Ростиславовна

Отец ребёнка: Токарев Ростислав Иванович

Смерть
30.03.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.