Неонилла Илларионовна Курганова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бреусова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1888
Сын: Курганов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно