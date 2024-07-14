Неонилла Илларионовна Курганова Вычислено 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонилла Илларионовна Курганова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бреусова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1888

Сын: Курганов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курганов Василий Григорьевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно

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