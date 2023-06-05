Алексеева (Архипова) Февронья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.06.1834
22.06.1834, восприемница – Гакручейской волости деревни Капустиной Горы крестьянина Александра Патрикеева дочь девица Татьяна, 1850 -15
Бракосочетание
24.07.1855
Муж: Алексеев Матфей
венчаны 24.07.1855, д.Труфановской Матфей Алексеев, 18 лет, первым браком и д.Степановской Александра Иванова Архипова дочь девица, Февронья Александрова, 20 лет, первым браком, поручители – д.Прокопь... Показать все
Смерть
Неизвестно