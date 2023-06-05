Алексеева (Архипова) Февронья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Архипова) Февронья Александрова

Алексеева (Архипова) Февронья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1834

Отец: Архипов Александр Иванович

Мать: Архипова Дарья Власовна

22.06.1834, восприемница – Гакручейской волости деревни Капустиной Горы крестьянина Александра Патрикеева дочь девица Татьяна, 1850 -15
Бракосочетание
24.07.1855

Муж: Алексеев Матфей

венчаны 24.07.1855, д.Труфановской Матфей Алексеев, 18 лет, первым браком и д.Степановской Александра Иванова Архипова дочь девица, Февронья Александрова, 20 лет, первым браком, поручители – д.Прокопь... Показать все
Смерть
Неизвестно