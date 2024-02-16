Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Монгуш Эдуард Дыдыраш-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Монгуш Вадим Дыдыраш-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Монгуш Альберт Дыдыраш-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Монгуш Снежана Дыдыраш-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

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