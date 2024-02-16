Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Сын: Монгуш Эдуард Дыдыраш-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Монгуш Вадим Дыдыраш-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Монгуш Альберт Дыдыраш-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Монгуш Снежана Дыдыраш-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Бракосочетание
Неизвестно