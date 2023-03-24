Nissinen Juho (Juhana) Kallenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen Juho (Juhana) Kallenpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1902

Дата смерти

05.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902

Отец: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Мать: Anna-Hilda Jaakontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.1942
Gora, ОПРЕДЕЛИТЬ
Похороны
15.02.1942
Korpiselän sankarihautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ
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