Nissinen Juho (Juhana) Kallenpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1902
Дата смерти05.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902
Отец: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Мать: Anna-Hilda Jaakontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.1942
Gora, ОПРЕДЕЛИТЬ
Похороны
15.02.1942
Korpiselän sankarihautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ