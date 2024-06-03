Василиса Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь отданного в военную службу Ивана Николаева.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иларион Ефимович
Рождение ребёнка
02.06.1840
Дочь: Акилина Иларионовна
Отец ребёнка: Иларион Ефимович
Рождение ребёнка
15.01.1849
Сын: Антон (Анттун) Иларионович
Отец ребёнка: Иларион Ефимович
Смерть
Неизвестно