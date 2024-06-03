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Василиса Иванова

Место рождения

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдашкино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Дочь отданного в военную службу Ивана Николаева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иларион Ефимович

Рождение ребёнка
02.06.1840

Дочь: Акилина Иларионовна

Отец ребёнка: Иларион Ефимович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Антон (Анттун) Иларионович

Отец ребёнка: Иларион Ефимович

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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