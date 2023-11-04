Кунгурова -- Варвара Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: Кунгурова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Кунгурова Епистилья Николаевна
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кунгуров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно