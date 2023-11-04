Кунгурова -- Варвара Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Варвара Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: Кунгурова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Кунгурова Епистилья Николаевна

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кунгуров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Никанорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Николай Никанорович

Смерть
Неизвестно
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