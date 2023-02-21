Широкова Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Пелагея Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Широков Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.

Сын: Широков Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1899 ст.

Дочь: Широкова Иустина Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Ильич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Яков Ильич

Смерть
Неизвестно
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