Блинов Терентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Терентий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Блинов Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Блинов Пётр Терентьев

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Блинова) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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