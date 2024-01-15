Блинов Терентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Блинов Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Блинова) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Смерть
Неизвестно