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Федотов Федор Григорьевич

Место рождения

Вишняковский

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федотов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.10.1931

Дочь: Позднышева (Федотова) Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Смерть
21.06.1943
Стрыньково, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

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