Федотов Федор Григорьевич
Место рожденияВишняковский
Дата рождения1898
Дата смерти21.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Федотов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1931
Дочь: Позднышева (Федотова) Маргарита Федоровна
Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Смерть
21.06.1943
Стрыньково, Пречистенская волость, Духовщинский уезд