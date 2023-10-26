Супрунова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супрунов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Супрунов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супрунов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Супрунов Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно