Каркотко Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Каркотко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Каркотко Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кристина Васильевна
Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно