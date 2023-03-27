Каркотко Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотко Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Каркотко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич

Поречье, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Каркотко Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич

Поречье, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кристина Васильевна

Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич

Поречье, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Каркотко Василий Варфоломеевич

Поречье, Молодечненский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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