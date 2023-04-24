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Шишов Александр Семенович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

31.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Шишова Вера Ивановна

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
Около 1944
Оштинский РВК, Вологодская обл. Воинское звание: красноармеец; прожекторист-электрик Последнее место службы: 1 возд. истреб. арм. ПВО
Смерть
31.03.1945
Убит часовым при попытке ограбить склад.
Похороны
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Первичное место захоронения: Мурманская обл., г. Мурманск, кладбище Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18003 Дело ист. информации: 629
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