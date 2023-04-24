Шишов Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти31.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: Шишова Вера Ивановна
Призыв на военную службу
Около 1944
Оштинский РВК, Вологодская обл. Воинское звание: красноармеец; прожекторист-электрик Последнее место службы: 1 возд. истреб. арм. ПВО
Смерть
31.03.1945
Убит часовым при попытке ограбить склад.
Похороны
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Первичное место захоронения: Мурманская обл., г. Мурманск, кладбище Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18003 Дело ист. информации: 629