Розенберг Исай Абрамович
Место рожденияНовосибирская обл., г. Мариинск
Дата рождения1900
Дата смерти28.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Розенберг Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Розенберг Исай Абрамович красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1900 Место рождения Новосибирская обл., г. Мариинск Дата и место призыва Тайшетский РВК, Иркутская обл., Тайшетский р-н Последнее место службы штаб 26 сд ( 26 сд ) Дата выбытия 28.02.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Калининская обл., Новоржевский р-н, д. Климово, севернее, кладбище Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18002 Номер дела ист. информации 151
Рождение ребёнка
12.01.1936
Мать ребёнка: Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна
Смерть
28.02.1944
погиб; захоронен в дер. Климово; перезахоронен в братской могиле подо Ржевом.(дер. Сытьково )
Похороны
Неизвестно