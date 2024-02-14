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Розенберг Исай Абрамович

Место рождения

Новосибирская обл., г. Мариинск

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Розенберг Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна

Военная служба
Неизвестно
Розенберг Исай Абрамович красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1900 Место рождения Новосибирская обл., г. Мариинск Дата и место призыва Тайшетский РВК, Иркутская обл., Тайшетский р-н Последнее место службы штаб 26 сд ( 26 сд ) Дата выбытия 28.02.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Калининская обл., Новоржевский р-н, д. Климово, севернее, кладбище Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18002 Номер дела ист. информации 151
Рождение ребёнка
12.01.1936

Сын: Розенберг Абрам Исаевич

Мать ребёнка: Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна

Смерть
28.02.1944
погиб; захоронен в дер. Климово; перезахоронен в братской могиле подо Ржевом.(дер. Сытьково )
Похороны
Неизвестно

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