Бельтюкова (Чаузова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1930
Дата смерти26.08.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930
Отец: Чаузов Иван
Рождение ребёнка
07.06.1958
Дочь: Копосова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1959
Сын: Бельтюков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2021
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область