Бельтюкова (Чаузова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюкова (Чаузова) Александра Ивановна

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Место рождения

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.11.1930

Дата смерти

26.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930

Отец: Чаузов Иван

Мать: Чаузова Анна Поликарповна

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1958

Дочь: Копосова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1959

Сын: Бельтюков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Бельтюков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельтюков Владимир Александрович

Смерть
26.08.2021
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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