Андрианова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1977
Дочь: Плужникова Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Андрианов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берковская Наталья Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андрианов Илья Васильевич