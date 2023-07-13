Андрианова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1977

Дочь: Плужникова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Андрианов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берковская Наталья Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Василий Ильич

Отец ребёнка: Андрианов Илья Васильевич