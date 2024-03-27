Залялетдин Фаттахетдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залялетдин Фаттахетдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

15.03.1891

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Жена

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1891

Отец: Фаттахетдин Мифтахетдин Улы

Мать: Махубзямал Габделгафар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1911

Жена: Бибинафися Тимершах Биктимир Улынын Кызы

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Назира Залялетдин Кызы

Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибинафися Тимершах Биктимир Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1966
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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