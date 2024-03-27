Залялетдин Фаттахетдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения15.03.1891
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1891
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Назира Залялетдин Кызы
Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибинафися Тимершах Биктимир Улынын Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайша Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1966
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии