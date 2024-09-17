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Балдин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Балдин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Созонова (Балдина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна

Кугалки, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Балдина Таисья Николаевна

Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Балдин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Балдин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Балдин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна

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