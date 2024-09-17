Балдин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Балдин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Созонова (Балдина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна
Кугалки, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Балдина Таисья Николаевна
Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Балдин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Балдин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Балдина Агафья (Винокурова) Александровна