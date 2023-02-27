Рагозин Василий
Место рождениядеревня Окунья, Новооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя, Новооскольский, Курская, Российская империя
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Рагозин Пантелей
Мать: не указана
деревня Окунья, Новооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя, Новооскольский, Курская, Российская империя
Место жительства
1833
деревня Логачевка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
переезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Место жительства
Неизвестно
деревня Логачевка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно