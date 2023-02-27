Рагозин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Василий

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Место рождения

деревня Окунья, Новооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя, Новооскольский, Курская, Российская империя

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Рагозин Пантелей

Мать: не указана

деревня Окунья, Новооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя, Новооскольский, Курская, Российская империя
Место жительства
1833
деревня Логачевка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
переезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Место жительства
Неизвестно
деревня Логачевка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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