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Гагарин Лупп Иоанов

Место рождения

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гагарин Иван Евлампиев

Мать: Гагарина Евдокия Николаева

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Феврония Андреева

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф. 719, оп. 11, д. 436, зап. 378, 1902
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: (Гагарина) Мария Лупповна

Мать ребёнка: Гагарина Феврония Андреева

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: (Гагарина) Анна Лупповна

Мать ребёнка: Гагарина Феврония Андреева

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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