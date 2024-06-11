Гагарин Лупп Иоанов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гагарин Иван Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф. 719, оп. 11, д. 436, зап. 378, 1902
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: (Гагарина) Мария Лупповна
Мать ребёнка: Гагарина Феврония Андреева
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: (Гагарина) Анна Лупповна
Мать ребёнка: Гагарина Феврония Андреева
Смерть
Неизвестно