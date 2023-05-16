Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти01.12.1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.
Сын: Кузьма Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
01.07.1848 ст.
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Григорьев
Смерть
01.12.1853 ст.
Причина смерти: от горячки