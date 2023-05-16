Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

01.12.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.

Сын: Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
01.07.1848 ст.

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Григорьев

Смерть
01.12.1853 ст.
Причина смерти: от горячки