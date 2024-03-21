Афанасович Иван Кузьмич
Место рожденияс.Новопокровка Новопокровского c/сТевризского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края
Дата рождения1888
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Афанасович Кузьма Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Афанасович) Александра
Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Афанасович) Пелагея
Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Афанасович) Лидия
Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна
Рождение ребёнка
13.01.1935
Сын: Афанасович Михаил Иванович
Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна
Смерть
Около 1974
Похороны
Неизвестно