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Афанасович Иван Кузьмич

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Место рождения

с.Новопокровка Новопокровского c/сТевризского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Афанасович Кузьма Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Афанасович) Александра

Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Афанасович) Пелагея

Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Афанасович) Лидия

Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна

Рождение ребёнка
13.01.1935

Сын: Афанасович Михаил Иванович

Мать ребёнка: Афанасович Степанида Викентьевна

Смерть
Около 1974
Похороны
Неизвестно

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