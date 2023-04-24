Пипенко (Пудеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипенко (Пудеева) Александра

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

15.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пипенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипенко Иван

Смерть
15.05.1985
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
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