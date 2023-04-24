Пипенко (Пудеева) Александра
Место рождения
Дата рождения02.04.1910
Дата смерти15.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пипенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пипенко Иван
Смерть
15.05.1985
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область