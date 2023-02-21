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Кротков Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1838

Отец: Кротков Степан Степанович

Мать: Кроткова Прасковья Петровна

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