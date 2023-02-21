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Кротков Александр Степанович
Кротков Александр Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1838
Пол
Мужской
Отец
Кротков Степан Степанович
1806 г.р.
Мать
Кроткова (Новосильцова) Прасковья Петровна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1838
Отец:
Кротков Степан Степанович
Мать:
Кроткова Прасковья Петровна
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