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Телков Дмитрий Александрович
Телков Дмитрий Александрович
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Место рождения
Гремячье
, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
1931
Пол
Мужской
Отец
Телков Александр Алексеевич
1888 г.р.
Мать
Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Телков Александр Алексеевич
Мать:
Телкова Пелагея Яковлевна
Гремячье
, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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