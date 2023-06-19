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Телков Дмитрий Александрович

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Телков Александр Алексеевич

Мать: Телкова Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область