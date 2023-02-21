Худякова (Шарыпова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Шарыпова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1952

Пол

Женский

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: Шарыпов Василий Павлович

Мать: не указана

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