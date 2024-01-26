Гришин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2011

Сын: Гришин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.2017

Сын: Гришин Данила Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.2020

Сын: Гришин Павел Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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