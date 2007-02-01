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Иванова Аксиния Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

01.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Трофимова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Трофимов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1959

Сын: Трофимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1961

Дочь: Трофимова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1964

Сын: Трофимов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович

Смерть
01.02.2007
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