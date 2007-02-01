Иванова Аксиния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти01.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Трофимова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Трофимов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1959
Сын: Трофимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1961
Дочь: Трофимова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1964
Сын: Трофимов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Петрович
Смерть
01.02.2007