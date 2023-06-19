Зайцев Иван(большой) Ильич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Зайцев Илья Иванович
Мать: Зайцева Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Зайцева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно