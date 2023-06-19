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Зайцев Иван(большой) Ильич

Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Зайцев Илья Иванович

Мать: Зайцева Прасковья

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Зайцев Архип Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Зайцева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зайцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Смерть
Неизвестно