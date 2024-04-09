Сорокина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1910
Дата смерти09.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Семен
Рождение ребёнка
20.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Семен
Рождение ребёнка
07.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Семен
Смерть
09.10.1992