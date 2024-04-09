Сорокина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Марфа

Сорокина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1910

Дата смерти

09.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Семен

Рождение ребёнка
20.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Семен

Рождение ребёнка
07.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Семен

Смерть
09.10.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.