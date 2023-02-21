Якубовский Мустафа Азюлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Мустафа Азюлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Азюль

Мать: Якубовская Азыма Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Мерьема Мустафовна

Мать ребёнка: Якубовская Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Амурат Мустафович

Мать ребёнка: Якубовская Халима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Халима

Смерть
Неизвестно
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