Якубовский Мустафа Азюлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Азюль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Мерьема Мустафовна
Мать ребёнка: Якубовская Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Амурат Мустафович
Мать ребёнка: Якубовская Халима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Халима
Смерть
Неизвестно