Есиков Петр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти13.10.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
Отец: Есиков Никита
Мать: Есикова ? Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1970
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.10.1991