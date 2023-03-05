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Есиков Петр Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

13.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: Есиков Никита

Мать: Есикова ? Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есикова Таисия Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есикова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есикова Таисия Александровна

Смерть
13.10.1991
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