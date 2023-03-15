Кузина (Шаклеина) Раиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Владимир Фёдорович
Мать: Августа Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1978
Дочь: Викторовна
Отец ребёнка: Кузин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва