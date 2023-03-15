Кузина (Шаклеина) Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Шаклеина) Раиса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Владимир Фёдорович

Мать: Августа Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1978

Дочь: Викторовна

Отец ребёнка: Кузин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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