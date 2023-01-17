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Трофимов Семён Карпович

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Место рождения

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Трофимов Карп Андреевич

Мать: не указана

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Трофимов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Матвеевна

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Концлагерь
1942
КАРЛАГ, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анастасия Матвеевна

Смерть
После 1955
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