Трофимов Семён Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Трофимов Карп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1910
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия Матвеевна
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Концлагерь
1942
КАРЛАГ, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1955