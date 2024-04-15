Ябров Прохор Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ябров Исаак Васильевич
Место жительства
С 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Яброва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Яброва Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно