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Ябров Прохор Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ябров Исаак Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ябров Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Яброва Дарья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ябров Федор Прохорович

Мать ребёнка: Яброва Дарья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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