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Саранча Михаил Фёдорович

Место рождения

станица Кущевская, Краснодарский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

28.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саранча Клавдия Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Саранча Михаил Федорович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Краснодарский край, Кущевский р-н Место призыва: Кущевский РВК, Краснодарский край, Кущевский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 203 сд Дата выбытия: 28.08.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Сталинградская обл., Серафимовичский р-н, Ягодинский с/с, х. Ягодный Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 818883 Дело ист. информации: 1909
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саранча Клавдия Федоровна

Смерть
28.08.1942
Причина смерти: На войне

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