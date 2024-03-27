Саранча Михаил Фёдорович
Место рождениястаница Кущевская, Краснодарский край
Дата рождения1914
Дата смерти28.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Саранча Михаил Федорович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Краснодарский край, Кущевский р-н Место призыва: Кущевский РВК, Краснодарский край, Кущевский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 203 сд Дата выбытия: 28.08.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Сталинградская обл., Серафимовичский р-н, Ягодинский с/с, х. Ягодный Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 818883 Дело ист. информации: 1909
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саранча Клавдия Федоровна
Смерть
28.08.1942
Причина смерти: На войне