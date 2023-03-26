Соколова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Георгиевич

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