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Кимасова Пом.

Место рождения

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
После 1910

Муж: Кимасов Парфён Калинович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
После 1912

Сын: Кимасов Иван Парфенович

Отец ребёнка: Кимасов Парфён Калинович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Кимасов Василий Парфенович

Отец ребёнка: Кимасов Парфён Калинович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 5 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно
Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область