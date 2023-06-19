Кимасова Пом.
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1910
Рождение ребёнка
После 1912
Отец ребёнка: Кимасов Парфён Калинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Кимасов Василий Парфенович
Отец ребёнка: Кимасов Парфён Калинович
Дата рождения вычислена согласно пометки 5 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно