Бойков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойков Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1899

Дочь: Бойкова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бойков Александр Федорович

Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бойкова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бойкова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна

Смерть
Неизвестно