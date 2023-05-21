Бойков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1899
Дочь: Бойкова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бойков Александр Федорович
Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бойкова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бойкова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Бойкова Ксения Филантьевна
Смерть
Неизвестно